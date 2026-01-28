寒がりな愛猫さんへ、パパさんが愛情たっぷりの手作りこたつハウスをプレゼントすると…？素晴らしい出来栄えと猫さんが見せた最高の反応が、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「幸せそうなネコ吉を観れて大満足！」「豪華なコタツハウス良かったね～」「人間用にも欲しい(笑)」といったコメントが寄せられました。 【動画：寒がりな愛猫のために『こたつハウス』をDIYした