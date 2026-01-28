ミュージシャンのデイヴ・グロールの娘ヴァイオレット（19）が、レコード会社と契約を交わした。フー・ファイターズのフロントマン、デイヴを父に持つヴァイオレットが、自身のレーベル、Auroura Recordsを通じてユニバーサル・ミュージック・グループのリパブリック・レコードと契約したという。 【写真】遺伝子すげぇ～2023年のグラミー賞表彰式