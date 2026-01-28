スティーブ・ホランドコーチに現地が注目イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドは現地時間1月26日、リーグ第23節でアーセナルと対戦し、3-2で勝利した。就任直後のマイケル・キャリック監督の下、守備陣の立て直しが急速に進んでおり、その背景に55歳のスティーブ・ホランドコーチの存在があると、専門メディア「UtdDistrict」が伝えている。キャリック体制になって以降、ユナイテッドはマンチェスター