ＴＢＳ系ニュース番組「Ｎスタ」日曜日版（午後５時半）の「Ｓｕｎトピ」気象キャスターが、第２子妊娠と番組卒業を報告した。２８日までにインスタグラムで「番組内でご報告させていただいたのですが、第二子出産のため昨日をもって日曜ＮスタのＳｕｎトピを卒業しました」と伝えたのは、「ウェザーマップ」所属の気象予報士・高安奈緒子（３２）。「３年と少し、取材で色々な所に行き沢山の経験をさせていただきました。取