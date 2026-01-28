世界中で愛されるキャラクター「モンチッチ」を使用した、福島限定の新商品が登場します。観光物産土産卸を行う明星企画から「モンチッチ フェイスマスコット〈白虎隊〉」と「モンチッチ フェイスマスコット〈大内宿〉」が、2026年2月上旬より順次販売されます。大ヒット商品となっている「モンチッチ フェイスマスコット〈赤べこ〉」「モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉」に続く、福島限定ご当地シリーズ第3弾です。 福島