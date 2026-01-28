ライプチヒ戦でプレーするザンクトパウリの藤田譲瑠チマ（左）＝27日、ハンブルク（AP＝共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグで27日、ザンクトパウリの安藤智哉がホームのライプチヒ戦で加入後初先発し、フル出場した。藤田譲瑠チマは後半31分までプレー。試合は1―1で引き分けた。ブレーメンの菅原由勢は0―2で敗れたホームのホッフェンハイム戦にフル出場した。