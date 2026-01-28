7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が初の単独主演、初共演となる生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）が、3月28日に開業するTOHOシネマズ大井町とスペシャルコラボレーションを実施することが決定し、“ココロが大きく動く”世界観を表現した撮り下ろしビジュアルが解禁された。【動画】道枝駿佑＆生見愛瑠が映画デート…スペシャルコラボムービー今回のコラボレーションでは、三木孝浩監