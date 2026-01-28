国道8号と116号が分かれる柏崎のバイパス国土交通省北陸地方整備局は2026年1月20日、事業評価監視委員会を開催し、国道8号「柏崎バイパス」について進捗を共有しました。 【徐々に快走路に？】これが「柏崎バイパス」と“その先”です！（地図／画像）柏崎バイパスは柏崎市街地を貫く国道8号に代わって郊外に建設中のバイパスです。1987（昭和62）年度に事業化。これまでに一部区間が暫定2車線で開通しており、特に2022年11月