きょう(水)は山陰から北日本の日本海側を中心に雪が降ったり止んだりとなるでしょう。局地的に降り方が強まり、ふぶく所もありそうです。北日本では太平洋側でも雪の降る所があり、北海道の道東では、昼頃にかけて雪の強まる所がありそうです。一方、太平洋側では日差しの届く所が多いでしょう。ただ、関東南部では午後から次第に雲が広がる見込みです。天気の大きな崩れはありませんが、洗濯物の外干しは早めに取り込んだほうが良