ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２８日、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が世界的人気グループ「ＢＴＳ」の同国での公演開催を追加するよう韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領に書簡を送ったことを報じた。ＢＴＳは３月２０日にアルバム「アリラン」でメンバー７人がそろった“完全体”でカムバックし、４月９日からワールドツアー開催を発表。メキシコでは、５月に首都メキシ