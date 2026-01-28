▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２８日５時）【宗谷地方】くもり一時雪【上川地方】くもり【留萌地方】くもり後時々晴れ【網走地方】雪後くもり【北見地方】くもり時々雪【紋別地方】雪後くもり【釧路地方】雪後くもり【根室地方】雪後くもり【十勝地方】くもり一時雪【胆振地方】くもり後晴れ【日高地方】くもり後晴れ【石狩地方】くもり時々晴れ【空知地方】くもり時々晴れ【後志地方】雪後くもり【渡島地方】くもり