ドジャースのトミー・エドマン外野手（３０）が２７日（日本時間２８日）、第２子が誕生したことを公表した。エドマンは妻・クリステンさんのインスタグラム投稿を共有し「待つ価値はある。世界へようこそ。アヴァ・エドマン」と記し、新生児を中心にしたファミリーショットをアップした。これにはチームメートの大谷翔平投手（３１）も「いいね！」。数多くの祝福が寄せられている。ドジャースでは昨年４月に大谷翔平に長