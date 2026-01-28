ドジャースのトミー・エドマン内野手（30）と、その妻・クリスティンさんが27日（日本時間28日）、それぞれのインスタグラムを更新。第2子となる女児が誕生したことを報告した。2人は「待った甲斐があった。アヴァ・エドマン、この世界にようこそ」と投稿。エドマン夫妻が赤ちゃんを抱きかかえるショットや長男のイーライ君が赤ちゃんに顔を寄せる様子など幸せいっぱいの写真を複数アップした。この投稿に、昨年4月に長女