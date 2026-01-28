テレビ局を頂点とする「古い芸能界」は崩壊した。昭和の商慣習を捨て、独自のビジネスで業界を席巻する新興勢力の実力とは。前編記事『「超特急」「M！LK」芸能界になぜ続々ボーイズグループが誕生するのか…ビジネス的合理性を突き詰めた戦略の舞台裏」』より続く。カラコンの監修は「割が良い」芸能界には、旧来のビジネスとは違う方法で大儲けする「新興勢力」も増えている。所属タレントは、テレビで見かけることが少ないのが