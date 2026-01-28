【ニューヨーク共同】米自動車大手ゼネラル・モーターズ（GM）が27日発表した2025年10〜12月期決算は、純損益が33億1千万ドル（約5千億円）の赤字（前年同期は29億6100万ドルの赤字）だった。電気自動車（EV）への投資の見直しなどに伴い72億ドル超の費用を計上したことが響いた。売上高は前年同期比5.1％減の452億8700万ドルだった。GMは今月、米政府によるEV購入の税制優遇措置の廃止や、排出ガス規制の緩和を受け、EV投資の