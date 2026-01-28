台湾メディアの自由時報は26日、交通部観光署が同日発表した2025年の出入境統計を取り上げ、昨年の出国者数は過去最多の延べ1894万4436人で、人気の目的地は日本、中国、香港・マカオの順だったと報じた。25年の出国者数は、コロナ禍前の19年の延べ1710万1335人を上回った。目的地別では、日本が延べ673万817人で最も多く、中国が延べ323万7511人、香港・マカオが延べ219万3705人と続いた。25年の訪台客数は延べ857万4547人で、前