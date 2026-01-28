「コンセプトカーそのまま」で途上した奇抜なSUVアウトドアレジャーの浸透や利便性の高さから、現在SUVの根強い人気が続いています。しかし2000年代初頭は、SUVといえばまだ本格四輪駆動車がほとんどで、現在のような都会的なスタイルを持つモデルは多くありませんでした。各社が新しいジャンルのSUVに意欲的になるなか、ホンダが2003年に発売したSUVもまた非常に斬新なものとなっていました。それが「エレメント」です