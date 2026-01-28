【ニューヨーク共同】米航空機大手ボーイングが27日発表した2025年12月期決算は、純損益が22億3800万ドル（約3400億円）の黒字（前期は118億2900万ドルの赤字）だった。品質問題などに伴う不振が長引き、通期での黒字は18年以来、7年ぶり。運航などに関するソフトウエアを手がけるデジタル航空ソリューション事業の一部売却で利益を計上したことが寄与した。売上高は前期比34％増の894億6300万ドルだった。民間機の納入数が72