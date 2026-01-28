双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が中国の飼育施設に到着しました。2頭は今後、検疫のため隔離される予定です。日本時間午前6時過ぎ、「シャオシャオ」と「レイレイ」を乗せたトラックが四川省・雅安の「ジャイアントパンダ保護研究センター」に到着しました。明け方にもかかわらず、周辺には2頭の到着を見守る日本人の姿もありました。この施設には2頭の母親パンダの「シンシン」や姉の「シャンシャン」も