今回は、優しかった彼氏の本性についてのエピソードを紹介します。久々に彼氏ができてうれしかったけど…「久々に彼氏ができて、うれしかったです。彼氏は優しいしイケメンだし、一緒に歩いているだけで楽しくて……。でも彼氏と付き合って数週間たち、彼氏の本性が少しずつ明らかになってきました。この前は『生理痛がひどくてデートに行けない』と話すと、『生理痛ぐらいで甘えるな！そんなの我慢しろ！』と言ってきました。ま