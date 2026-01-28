二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日1月28日（水）も抱腹絶倒のカオスな新企画を放送。ゲストにちょんまげラーメン・田渕章裕を迎え、ケムリと田渕が二階堂＆猪俣の思考回路を読み取るべく奮闘する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回挑む教育デスゲームは、その名も「四漢字会話」。二階堂＆猪俣は与えられたトークテーマに沿