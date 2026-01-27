サマンサタバサジャパンリミテッドの「サマンサベガ（SAMANTHAVEGA）」が、2025年8月にパートナーズシップを締結した韓国ヘッドブランド「バザール（VARZAR）」とコラボレーションしたストア1号店を、梅田エスト店に2月18日にオープンする。【画像をもっと見る】同社は、数年前から韓国企画商品の逆輸入や日韓共同企画商品の販売、韓国ブランドとのコラボレーションなどを実施。去年からバザールや韓国発キャラクターの「チェ