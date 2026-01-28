「BCNランキング」2026年1月12日〜18日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）2位Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）4位moto g05（Motorola Mobility）5位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）6位AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（