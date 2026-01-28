28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比33ポイント安の3533ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3810.62ポイントボリンジャーバンド3σ 3716.99ポイントボリンジャーバンド2σ 3623.35ポイントボリンジャーバンド1σ 3604.25ポイント一目均衡表・転換線 3579.60ポイント5日移動平均 3563.59ポイント27日TOPIX現物終値 3533