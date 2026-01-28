28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の702ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 779.15ポイントボリンジャーバンド3σ 752.81ポイントボリンジャーバンド2σ 726.46ポイントボリンジャーバンド1σ 720.80ポイント200日移動平均 716.80ポイント5日移動平均 716.55ポイント27日東証グ