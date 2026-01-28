日本との国交樹立160年を迎えることを祝う式典で、あいさつするベルギーのヤンボン副首相＝27日、ブリュッセル（共同）【ブリュッセル共同】日本とベルギーが8月に国交樹立から160年を迎えることを祝う式典が27日、ブリュッセルのエグモン宮で開かれ、両国関係者約250人が出席した。2年ごとにブリュッセル中心部の広場グランプラスに花を敷き詰める「フラワーカーペット（花のじゅうたん）」は今年、日本にちなんだデザインとな