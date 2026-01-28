【サンパウロ共同】ブラジルの航空機大手エンブラエルは27日、インド国内での航空機の生産を目指し、インドの新興財閥アダニ・グループと協力を推進する覚書を結んだと発表した。インドは国内路線の拡大などで航空機の需要増加が見込まれており、有望市場でのシェア拡大を狙う。エンブラエルは声明で「インドはわが社にとって重要な市場」とした上で、提携は「航空分野での経験とアダニの産業力を融合」させて相互に利益をもた