星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は4月1日〜5月6日まで、「南の島の花咲くリゾナーレ」を開催する。南の島の花咲くリゾナーレ 滞在イメージ○全18種類の花が咲き誇る「フラワーロード」を散策ビーチへ続く散歩道「フラワーロード」では、南国らしさ満載の全18種類の花が咲き誇る。ハイビスカスやブーゲンビリア、プルメリアなど、多彩な花々を眺めながら散策して、小浜島の春の情緒に浸る。またイベン