2025年は「イイじゃん」の国民的大ヒットを皮切りに、「好きすぎて滅！」も大反響、音楽番組やバラエティーを席巻するなど、大ブレイクを果たしたM!LK。そのリーダーでもある吉田仁人の2026年は、主演舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』で幕を開ける。前回大好評を得た作品の続編に再び座長として臨む吉田に、本作に込める思いや、取り巻く環境が激変したこの1年について話を聞いた。【写真】吉田仁人、