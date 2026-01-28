反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演するドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第3話（本日1月28日放送）に石倉三郎、第5話（2月11日放送）に生瀬勝久が出演する。石倉は中学時代の主人公3人を目の敵にしていた鬼の体育教師、生瀬は3人が通ったレンタルビデオショップの店主それぞれの現在の姿を演じる。【写真】石倉三郎・生瀬勝久の場面写真が公開（3枚）古沢良太が脚本を手がける本作は、題