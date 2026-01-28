第51回衆院選（2月8日投開票）が27日公示された。兵庫8区（尼崎市）から立候補した自民党の青山繁晴氏(73)は、同市の中央公園で第一声を上げ、思わぬ“対話＆和解”を求めた。 【写真】この状況でいきなり斎藤知事との「対話と和解」要求をぶつけた！ 青山氏は参院議員で自民党の県連会長を務める末松信介氏(70)、県会議員で県連幹事長を務める黒川治氏(66)とともに選挙カーの上で演説。中盤に県政にもの申した。