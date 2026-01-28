ハル・シティのMF平河悠の振る舞いが反響イングランド2部ハル・シティのMF平河悠がいじめの被害に遭う少年へユニフォームを送った。“心温まる”その振る舞いは大きな反響を呼んでいる。ハル・シティの公式Xは1月25日、「Heartwarming.」と綴って動画を公開した。24日に行われたスウォンジー戦後の一幕で、平河がスタンドで待つファンの少年の元へ駆け寄り、自身のユニフォームをプレゼントする様子が収められていた。実は試