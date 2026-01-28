今オフ福岡から川崎に移籍したMF紺野和也中盤の右サイドで居場所を築きあげていたアビスパ福岡から、28歳の紺野和也は今オフに川崎フロンターレへ新天地を求めた。福岡時代に自らを重用し、飛躍させてくれた長谷部茂利監督のもとで再びプレーする今シーズン。再会を果たした恩師からかけられた厳しい注文と、新たな仲間たちから毎日のように受ける刺激を成長への糧に変えながら、身長161cmの小柄なレフティーは川崎の右サイドで