1月27日に公示された衆議院選挙。TBSテレビ「news23」では、▽5人以上の国会議員が所属し、▽直近の国政選挙での得票率が2％以上の7党の党首を招き、討論会を行いました。後編は「消費税減税の財源」「政治とカネの問題」についてです。（1月25日収録）【写真を見る】【7党首に聞く】「消費税減税の財源」と「裏金議員公認」を巡り激論【news23党首討論 後編】7党首が激論「消費税減税の財源は？」小川彩佳キャスター：消費税減税