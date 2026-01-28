【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー1 ウルフドッグス名古屋（1月25日・男子第12節）【映像】西田有志、宮浦のスパイク直撃で“珍リアクション”男子バレーで注目かつバチバチのエース対決が実現。宮浦健人の渾身スパイクの直撃を受けた西田有志が見せた、まるで対決を心から楽しむかのような“珍リアクション”が注目を集めた。そんな西田の様子に味方選手が笑顔を見せる様子もカメラが捉えていた。1月25日に大同生命SVリーグ男子