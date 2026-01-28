売掛金の回収のため、「俺にはお前しかいない」などと女性客を誘惑し、売春行為を要求したとして、名古屋のホストが逮捕されました。逮捕されたのは、中区栄4丁目のホストクラブ「YnicuS」で“零”の源氏名で働くホスト・鈴木龍慈容疑者(30)です。警察によりますと、今月9日、39歳の客の女性を「大好きだよ」などと誘惑し、売春行為をさせることで売掛金を回収しようとした疑いが持たれています。売春行為を拒んだ女性に、