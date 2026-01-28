サウナは身体にどのように影響するか、諸説ある。自分が心地よいのが一番だが、どのようにしてサウナを利用すれば有効か、今一度見つめ直しつつ、サウナを安全に楽しむ“意識づくり”ができれば理想的だ。人それぞれ体質が違い、その時々で体調も違う――だからこそ基礎知識を学びたい。妊娠中の女性、もしくは妊活中の女性や男性は「サウナの利用を避けたほうがいい」と指摘する医師もいる。気になる場合は、かかりつけ医に相談す