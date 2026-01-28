サウナは身体にどのように影響するか、諸説ある。自分が心地よいのが一番だが、どのようにしてサウナを利用すれば有効か、今一度見つめ直しつつ、サウナを安全に楽しむ“意識づくり”ができれば理想的だ。人それぞれ体質が違い、その時々で体調も違う――だからこそ基礎知識を学びたい。子どもとのサウナ入浴というシチュエーションでは、「大人同伴」はもちろん、「長時間利用を避ける」「無理に水風呂に入らない」「しっかり水分