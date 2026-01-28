驚異の命中率、独立運動関与の特殊任務、潜水艦乗りに嫌われた「数字」――。太平洋戦争中の潜水艦戦争のあまり知られていない史実やエピソードを集めた「日本海軍潜水艦事典」（勝目純也著、光人社NF文庫）がファンの間で注目されている。各作戦の計画・実行・帰還までのプロセスのほか、失敗や犠牲の実態なども網羅。700ページ近い潜水艦事典から一部抜粋・再構成してお届けする。距離4300メートルで驚異の命中通常、当時の潜水