『黒い絵』原田マハ/講談社/７７０円（税込）官能の世界が、開けてはいけないパンドラの箱を。原田マハは『黒い絵』で、暗闇、淫靡、倦怠、鬱屈といったダークな側面から人間とアートを描き出してみせた。収録された6編の短編をそれぞれ読み終わるごとに、足元の床がパカッと割れて奈落に落ちる感覚が襲う。原田初の「ノワール小説集」である。ホラーと見まがうほどの恐怖や、眩惑された心もとなさなどをこれでもかと味わう1冊。