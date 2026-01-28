【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、中西部ミネソタ州で連邦捜査官が移民取り締まりに抗議する米国人を射殺した事件を巡り、反発する地元自治体と「緊張緩和を少し図る」と述べた。FOXニュースのインタビューに答えた。