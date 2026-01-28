【サンパウロ共同】ホンジュラスの首都テグシガルパで27日、昨年11月の大統領選で当選した右派ナスリ・アスフラ氏が大統領に就任した。アスフラ氏はトランプ米大統領が支持を表明した親台湾派。中国との関係を深めた左派政権が交代し、トランプ政権との協調を加速させるとみられる。ホンジュラスには米軍基地があり、中米地域の重要な拠点となっている。アスフラ氏は12日に米ワシントンでルビオ国務長官と会談し、対ベネズエラ