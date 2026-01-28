なぜトランプ大統領と安倍晋三元首相は友好的な関係を築けたのか。ライターの梶原麻衣子さんは｢最初の大統領選の際に、安倍さんが政治的なリスクを覚悟ですぐに会いに行ったことが大きい｣という――。（第1回）※本稿は、梶原麻衣子『安倍晋三 ドナルド・トランプ交友録』（星海社新書）の一部を再編集したものです。トランプタワーにて面会する安倍晋三首相とドナルド・トランプ次期大統領（当時）2016年11月18日（写真＝首相官邸