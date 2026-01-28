野球ファンの間で「最強論争」が止まらない。いよいよ開催が迫る2026年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。大谷翔平や山本由伸といった「世界基準」のスターが参加表明し、名を連ねることになった今大会の侍ジャパンだが、果たして歴代の「黄金期」と比べて実力はいかほどなのだろうか。かつての熱狂を支えたレジェンドたちの成績を振り返りながら、2026年代表の「強さ」を解剖していく。打撃力の2006年、堅実な2009年WBC