連載第85回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。サウジアラビアで行なわれたAFC U23アジアカップで日本は見事に優勝。全体的に圧倒的な内容だったものの、準々決勝ではPK戦での勝利もありました。【ギャンブルに近いが準備が必要なPK戦】AFC U23アジアカ