住宅ローン金利が上昇傾向にある。元国税専門官の小林義崇さんは「金利上昇を理由に家の購入を先送りするのは、必ずしも合理的とは言えない。むしろ今こそ不動産を買うべきだ」という――。（第2回）※本稿は、小林義崇『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（講談社+α新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■金利上昇でも不動