あなたはわかりますか？突然ですが、“by the way” ってどういう意味か分かりますか？by は「〜によって」、way は「道」。単語だけ見ると「道のそばで？」となって、あまりピンと来ないかもしれません。しかしこの熟語、日常会話でよく使われます。さらに、使い方を間違えると会話が変になるため注意が必要です。気になる正解は……正解は・・・「ところで」でした！“By the way” は、話している途中で話題を少し変えるときの