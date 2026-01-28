この単語の意味、知っていますか？突然ですが、「realize」という単語の意味、分かりますか？カタカナの「リアル」に引っぱられて意味を勘違いしやすいですが、「real」とは意味がだいぶ違う単語です。気になる正解は……正解は・・・「realize」は動詞で、ある事実にハッと気づく、理解して認識するという意味で使われます。「real（現実の）」と見た目は似ていますが、「realize」は “現実にする” ではなく “気づく” が基本