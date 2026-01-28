ようやくこぎつけた女性とのデート。あれこれ悩んで選んだ映画がつまらなかったりしたら、苦労とお金はムダになり、さらには相手と気まずくなってしまうかもしれません。そんなとき、どんな言葉をかければ挽回し、その後の時間を楽しめるのでしょうか。【１】「でもシートふかふかだったよね？」など、映画館の設備について語る無理矢理にでもポジティブにとらえる態度は、デートそのものに対するポジティブな気持ちをアピールでき