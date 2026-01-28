アルツハイマー型認知症の「犯人」は何か。加齢や遺伝に加えて注目され始めたのが、感染症という要因だ。驚きの詳細を『週刊現代』が報じる。感染症がアルツハイマーを引き起こす!?65歳以上の日本人の8人に一人が罹患しているという認知症。厚生労働省の統計によると、'22年時点で国内の患者数は約440万人に上り、まだまだ増加しているという。世の中で恐れられている認知症には大きく分けて二つのタイプがある。一つは脳の血流が